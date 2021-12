Jumièges. Jumièges, une abbaye trois étoiles

Trois étoiles, pas moins! Le Guide Vert Michelin récompense de l'une de ses plus hautes qualifications l'abbaye de Jumièges (Seine-Maritime). La "plus belle ruine de France", qui accueille déjà 80 000 visiteurs chaque année conforte ainsi sa place de monument incontournable dans le département.

L'histoire en 3D

Remplissant les neuf critères exigés par le célèbre guide touristique, le site rentre ainsi dans la catégorie "Vaut le voyage". "L'abbaye de Jumièges est assurément l'une des plus belles ruines de France, se dressant dans le paysage enchanteur de la vallée de la Seine, confirme ainsi l'ouvrage avant de promettre qu'avec "tablette en main, vous découvrirez la reconstitution de l'édifice et son histoire incroyable, au gré des destructions, des guerres et des époques."

C'est donc notamment l'application permettant de découvrir Jumièges en 3D à travers une reconstitution virtuelle des bâtiments qui a séduit les auteurs du Guide Vert Michelin. En 2013, cette application avait d'ailleurs reçu le prix de la meilleure application numérique mondiale par le World Sumit Award.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30.

