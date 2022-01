150 collégiens et lycéens ornais à la journée de la résistance

« Et moi, à leur place, qu?est-ce que j?aurais fait ? »...



C?était aujourd?hui la 8ème « journée de la Résistance », dans l?Orne, avec toute la journée, devant 150 collégiens et lycéens :

Le témoignage de résistants, et d?acteurs de la seconde guerre mondial, comme Jean Piétri, un ancien de la 2ème DB du Maréchal Leclerc : il espère que de son témoignage, germera une prise de conscience chez les nouvelles générations.



C?est semble-t-il chose faite chez beaucoup d'entre eux.

Ce soir dans le journal de 18h de Normandie FM, plusieurs collégiens s'interrogeaient: « Et moi, à leur place, qu?est-ce que j?aurais fait ? »...

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire