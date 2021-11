Paris (AFP). Le camion avait été loué "il y a quelques jours"

"Le camion a été loué il y a quelques jours en région Provence-Alpes-Côte d'Azur", a déclaré cette source à l'AFP.

Le poids lourd blanc, qui une fois son chauffeur abattu par la police présentait le pare-choc avant et la calandre arrachés, ainsi que le pare-brise criblé d'impacts de balles, "a changé de trajet au moins une fois" durant sa course de deux kilomètres, a affirmé la source policière. "Il a clairement cherché à faire un maximum de victimes", a-t-elle estimé.

Le véhicule, qui a foncé dans la foule jeudi soir en pleines célébrations du 14-Juillet sur la Promenade des Anglais, a fait 84 morts, a déclaré le porte-parole du ministère Pierre-Henry Brandet à l'AFP. Des enfants figurent parmi les personnes tuées.

Dix-huit blessés étaient toujours en état d'"urgence absolue" vendredi matin et on dénombre aussi "une cinquantaine de blessés légers" et 120 autres personnes "impliquées", choquées ou prises en charge par les secours, a-t-il ajouté.