30 kg de cannabis, 2 kg d'héroïne et 110 000 euros : en Normandie, vaste trafic de drogue démantelé

Après neuf mois d'enquête, les gendarmes de Normandie sont parvenus à démanteler un trafic de drogue touchant la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. 100 gendarmes ont procédé à 18 interpellations lundi 9 mai 2016 à 6h du matin. 10 ont été mis en examen. Retour sur l'enquête.

Du vol de voiture au trafic de drogue

En septembre 2015, une brigade de la gendarmerie de Rouen (Seine-Maritime) enquête sur un vol de véhicule. De fil en aiguille, ils soupçonnent l'existence d'un trafic de stupéfiants autour de Duclair, près de Rouen (Seine-Maritime). Une information est ouverte auprès d'un juge d'instruction de Rouen. Le groupe d'intervention régional de Rouen (GIR), composé de militaires de la gendarmerie et de fontionnaires de la police nationale, des douanes et des impôts, se met aussi sur l'affaire.

Cannabis, héroïne et cocaïne dans le grand Ouest

Les investigations, les surveillances et les filatures mènent à la découverte d'un réseau implanté en pleine campagne et lié à la Zone de Sécurité Prioritaire de Rouen. Les principaux acteurs du trafic sont identifiés. Les forces de l'ordre découvrent qu'ils livrent régulièrement du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans l'Orne, en Mayenne et en Ile-et-Vilaine. Mais l'étau se resserre autour des trafiquants.

18 interpellations, six incarcérations

Lundi 9 mai, il est 6h du matin. C'est le moment choisi par 100 gendarmes pour opérer un vaste coup de filet sur les trafiquants. Deux pelotons de protection de la gendarmerie, des unités de gendarmerie de la Seine-Maritime et de l'Eure, sept équipes cynophiles de recherches de stupéfiants, 20 gendarmes et une quinzaine de policiers sont sur le coup. Ils interpellent 18 suspects, dont huit en zone de sécurité prioritaire.

Des perquisitions sont menées. Elles s'avèrent fructueuses : 30 kg de cannabis, 2 kg d'héroïne, trois armes de poing de calibre 9mm, 110 000€, 10 véhicules et deux motos sont saisis.

Les mis en cause passent devat un juge d'instruction : 10 sont mis en examen dont six incarcérés dans l'attente de leur jugement.

