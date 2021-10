Circulation : week-end de la Pentecôte classé orange en Normandie

Pour ce week-end rallongé de la Pentecôte, du 13 au 16 mai 2016, attendez-vous à des bouchons sur les routes de Normandie. Une semaine après celui de l'Ascension, Bison Futé voit de nouveau orange dans le sens des départs pour le vendredi et le samedi, et lundi dans le sens des retours.

Des bouchons sur l'autoroute A13

Pour le vendredi, il est recommandé de ne pas quitter les grandes métropoles entre 15h et 20h (et Paris entre 14h et 22h). De 14h à 19h, les bouchons seront généralisés dans la capitale, et les axes radians tels que l’autoroute A13 qui traverse la Normandie (Eure, Seine-Maritime et Calvados) seront congestionnés. Des ralentissements seront au rendez-vous entre 16h et 19h, en particulier au passage des péages, comme ceux de Heudebouville, Beuzeville (Eure) et Dozulé (Calvados).

Le samedi, la journée est également classée orange. Des ralentissements sur prévus sur l’A13 au péage de Beuzeville et à l’arrivée à Caen de 10h à 15h.

Le dimanche sera fluide sur les routes.

Circulation difficile lundi

Dans le sens des retours, d'importants bouchons sont prévus le lundi 16 mai dans l’ouest du pays, notamment sur l’A13 entre Caen et Dozulé, de 13h à 21h, puis au niveau des péages de Beuzeville et Heudebouville, de 13h à 22h, et enfin à l’arrivée à Paris de 15h à 21h.

Si le temps est agréable, en Normandie et dans l’ouest du pays, les difficultés de circulation sur les axes convergeant vers Paris pourraient persister jusqu’à 23h, minuit, voire même au-delà.