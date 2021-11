Relier Caen à Thury-Harcourt : la voie verte est sur les rails !

700 kilomètres de voies vertes : c’est l’objectif que s’est fixé le Conseil général il y a dix ans, face à l’engouement pour ces chemins ouverts aux vélos et aux piétons dans le Calvados. Autour de Caen, elles fleurissent peu à peu et le projet de relier la ville à Thury-Harcourt en s’appuyant sur l’ancienne voie ferrée devient réalité. La première section de cet aménagement, entre Louvigny et la forêt de Grimbosq, est sur le point de voir le jour.