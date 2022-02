200 manifestations sont prévues ce samedi 9 avril dans toute la France, comme en Normandie à Vire et Lisieux, Cherbourg, Saint-Lô et Avranches, comme à Flers, Alençon et Argentan. Le cortège le plus important se déroule à Caen : il sera suivi d'une "Nuit debout", un rassemblement qui veut réunir tous les déçus de la politique menée par le gouvernement.

Dans un tract distribué à la population, ses organisateurs mettent en avant la volonté de réunir au-delà des partis et des idéologies, ceux qui se sentent "oppressés, discriminés, maltraités, exploités, trompés". Aurélien Guidi est l'un des initiateurs du mouvement à Caen :

Le mouvement citoyen "Nuit debout" s'installe ce samedi soir à Caen

La Nuit Debout se déroule à l'issue du cortège, sur la place Saint-Sauveur à Caen.