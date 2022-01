L'ancien Malherbiste Kanté appelé en Equipe de France

Révélation de la saison en Premier League, le jeune milieu de terrain qui avait explosé au Stade Malherbe Caen fait partie de la nouvelle liste communiquée par le sélectionneur Didier Deschamps ce jeudi 17 mars, à 14 heures.

L'un des meilleurs milieux de terrain

Pour affronter les Pays-Bas, le 25 mars à Amsterdam, et la Russie, le 29 mars, au Stade de France, Didier Deschamps a donc retenu N'Golo Kanté, le milieu de terrain de Leicester, considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Premier League et en tête du championnat avec la surprenante équipe de Claudio Ranieri. Auteur d'une saison incroyable, l'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer et du Stade Malherbe Caen, sollicité par la Fédération malienne mais qui a donné sa préférence aux Bleus, remplace en quelque sorte Morgan Schneiderlin, le milieu de terrain de Manchester United, décevant cette année.

A quelques semaines de l'Euro 2016 en France, c'est déjà un énorme exploit pour ce petit joueur par la taille, mais grand par le talent. Et c'est aussi un coup de projecteur sur le savoir-faire malherbiste en terme de détection et de recrutement.