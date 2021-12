Paris (AFP). Ligue 1: Blanc fait tourner contre Montpellier

Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Javier Pastore, David Luiz et Thiago Motta débuteront sur le banc. Si l'attaque parisienne aura de l'allure avec Edinson Cavani dans l'axe, Lucas à gauche et Angel Di Maria pour son retour de blessure (cuisse) à droite, les deux autres lignes sont plus inédites. Au milieu, alors qu'on attendait Pastore et Motta, en l'absence de Marco Verratti (pubis) et Blaise Matuidi (cuisse) forfait, ce sont Benjamin Stambouli et le jeune Christopher Nkunku qui sont titulaires aux côtés d'Adrien Rabiot. En défense, alors qu'ils sont en concurrence pour jouer latéral droit à Chelsea, Gregory van der Wiel et Marquinhos sont également titulaires. Le second jouera gros à son poste de prédilection sous les yeux du premier, aligné dans l'axe droit et associé au jeune Presnel Kimbembe, tandis que Maxwell jouera côté gauche. PSG: Trapp - Van der Wiel, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Nkunku, Stambouli, Rabiot - Di Maria, Cavani, Lucas

