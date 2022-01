Jérusalem (AFP). Cisjordanie: un Israélien tué et plusieurs personnes blessées

Un Israélien a été tué et plusieurs autres personnes ont été blessées jeudi en Cisjordanie occupée quand un ou plusieurs individus ont tiré sur eux depuis une voiture, près de colonies israéliennes au sud de Bethléem, a indiqué la police israélienne. Au moins un Palestinien a été "neutralisé", a-t-elle dit. Les faits se sont produits près du bloc de colonies du Goush Etsion, théâtre fréquent d'attaques. Les circonstances et le nombre d'agresseurs ont donné lieu à des versions confuses de la part de la police et de l'armée israéliennes.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire