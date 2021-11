Paris (AFP). Le chômage connaît en septembre sa plus forte baisse depuis la crise

Le chômage a connu en septembre sa plus forte baisse depuis fin 2007, hors bug SFR d'août 2013, avec 23.800 personnes sans aucune activité de moins en métropole (-0,7%), pour un total de 3,55 millions, a annoncé lundi le ministère du Travail. Sur un an, le chômage reste en hausse de 3,1%. En incluant l'outre-mer, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi s'élève à 3,81 millions (-0,6%). La ministre du Travail, Myriam El Khomri, s'est réjouie dans un communiqué que, "pour la première fois depuis début 2011, le nombre de demandeurs d?emploi en catégorie A a reculé sur quatre mois". Pôle emploi recense 4.400 demandeurs d'emploi en moins qu'en mai. Selon la ministre, cela "concrétise l?amélioration progressive de la conjoncture économique observée ces derniers mois". En revanche, le chômage est stable si l'on intègre les demandeurs d'emploi ayant exercé une petite activité. Leur nombre reste à des niveaux records: 5,42 millions en métropole, 5,73 millions en France entière. En catégorie A (sans activité), ce sont les jeunes qui profitent le plus de la baisse. Leur nombre recule de 2,6% sur le mois, et quasi autant sur l'année (-2,7%). "La tendance est claire: il s?agit du quatrième mois consécutif de baisse, ce qui porte à 24.700 le recul du nombre de jeunes inscrits depuis fin mai", s'est satisfaite Mme El Khomri, vantant "l'efficacité" des "dispositifs en faveur de l'emploi des jeunes". Quant à la situation des seniors, elle se stabilise quasiment en septembre (+0,1%), mais reste très dégradée sur un an (+8,5%). Autre bémol: le chômage de longue durée continue de gagner du terrain. Fin septembre, 2,43 millions de demandeurs d'emploi (+1,0% sur un mois, +10,4% sur un an), petite activité comprise, étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an. Les demandeurs étaient en moyenne inscrits depuis 567 jours, soit plus d'un an et demi. Après avoir connu des niveaux relativement bas, les radiations administratives ont fortement augmenté en septembre (+25%), mais elles restent nettement moins nombreuses qu'il y a un an (-9,7%). Quant aux entrées en stage, elles sont en très forte baisse (-25,1%), mais restent relativement stables sur an (-2,2%). En août 2013, un bug avec l'opérateur SFR avait conduit à une baisse spectaculaire de 50.000 demandeurs d'emploi. A posteriori, Pôle emploi l'avait réévaluée entre 22.000 et 29.000.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire