Deux Caennais repeignent un stade de football en Éthiopie

Depuis l'été 2013, Spag et Seb Toussaint n'hésitent pas à s'acheter un billet d'avion quand bon leur semble, direction un bidonville quelque part dans le monde. Leur première incartade s'était déroulée à Djakarta en Indonésie.

Plusieurs expéditions plus tard, les voici arrivés en Éthiopie où après douze grosses journées de travail, ils ont repeint un stade de 3 000 places ! "On a passé beaucoup de temps à la préparation, pour nettoyer l'enceinte et retirer de l'herbe qui avait poussé sur les marches notamment", explique Seb Toussaint. Il s'agit du stade Berimo, situé dans le bidonville de Lideta, à Addis Abeba, capitale de ce pays de 90 millions d'habitants. "Cet équipement est utilisé par toutes les équipes du bidonville, des jeunes aux moins jeunes, des filles aux garçons. Il y a des entraînements toute la semaine et le week-end, les différentes sous-localités de Lideta s'y affrontent."

L'équipe féminine locale qui vient d'être promue en première ligue nationale pourra désormais profiter d'un stade au graphisme des plus original.