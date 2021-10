Malherbe : Hamouma capable de déstabiliser n'importe quelle défense

Un peu comme s'il y avait eu un avant et un après Hamouma dans ce match. S'il a manqué une belle occasion à l'heure de jeu qui aurait permis aux Caennais d'égaliser, il a confirmé qu'avec lui le secteur offensif malherbiste a le niveau pour faire plier les défenses de Ligue 1.

Contre Paris samedi, le coach malherbiste Franck Dumas, a été contraint de ne pas le titulariser pour le ménager après sa période de convalescence. Et après la défaite contre le PSG, l'entraîneur caennais refusait d'admettre que son numéro 20 a aujourd'hui un impact plus important qu'un autre sur le jeu offensif des Rouge et Bleu.

De son côté, Romain Hamouma refuse lui aussi de penser qu'il a une telle influence sur le secteur offensif de l'équipe bas-normand. Une idée qui le gêne même un peu. (A écouter dans la chronique ci-dessous).

Une chose est sûre, Franck Dumas doit être le premier ravi de pouvoir titulariser Romain Hamouma à Sochaux samedi. Devant sa famille dans le Doubs, l'ancien Lavallois aura à coeur d'améliorer ses statistiques, 4 buts et 4 passes décisives depuis la début de la saison, qui ne sont peut être pas assez révélatrices de son talent. C'est d'ailleurs peut-être un mal pour un bien si Malherbe veut le garder pour une saison de plus, devant la liste des prétendants qui ne cesse de s'alonger. "Je suis concentré sur la fin de saison, et le fait qu'on parle de moi dans un autre clib ne me déconcentre pas", nous a-til concédé.

> Audio : la chronique "Tendance Malherbe" consacrée à Romain Hamouma diffusée sur Tendance Ouest jeudi 14 avril 2011.