L'Île-Saint-Denis (France) (AFP). Braquage à Saint-Ouen: un policier dans un état désespéré, un malfaiteur tué

Un policier était "dans un état désespéré" après avoir été blessé par balles lundi lors d'une course-poursuite avec les braqueurs d'un entrepôt de bijoux à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), alors que le malfaiteur blessé est mort, selon une source policière. "Auteur des coups de feu contre le policier", l'un des deux malfaiteurs impliqués dans le hold-up, qui avait été hospitalisé, a succombé en début d'après-midi, a-t-on appris de source policière. Il avait été blessé à plusieurs endroits par arme à feu, notamment à une jambe et au dos, selon une autre source policière. Le "policier de 36 ans, père de famille, est actuellement hospitalisé avec un pronostic vital engagé", avait affirmé un peu plus tôt dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui a fait part de "sa profonde émotion et de son indignation". Vers 09H00, les deux malfaiteurs ont attaqué un entrepôt de livraison de bijoux à Saint-Ouen, avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule utilitaire blanc. Ils ont été rapidement pris en chasse par des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) de Saint-Denis, avant d'être immobilisés dans la circulation à l'Ile-Saint-Denis, une commune voisine de Saint-Ouen. Le préfet de Seine-Saint-Denis, Philippe Galli, a évoqué lors d'un point-presse "un échange de coups de feux nourris", précisant que "plus d'une dizaine de douilles ont été retrouvées sur place". "L'un des deux braqueurs s'est rendu tandis que l'autre a fait feu à l'arme automatique sur la police", a raconté le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet. Il a touché le policier à la tête. Les deux malfaiteurs ont été interpellés. L'un d'eux, né en 1991, est "très connu des services de police notamment pour des vols à main armée et des violences volontaires", a dit une source policière. La Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été chargée des investigations. Pour le syndicat de police Alliance, "cette affaire rappelle la dangerosité du métier de policier sur la voie publique". "On constate une nouvelle fois que des individus déterminés n'hésitent plus à ouvrir le feu sur des policiers avec la ferme intention de les tuer", a affirmé le secrétaire général du syndicat, Jean-Claude Delage. "Alliance demande au ministre de l'Intérieur de revoir rapidement les conditions de la légitime défense car elles ne sont plus adaptées à la violence de la société, et de mettre en ?uvre un plan pluriannuel pour donner de nouveaux moyens aux forces de l'ordre", a-t-il ajouté. Ce drame survient alors que Bernard Cazeneuve doit se rendre à Saint-Ouen cet après-midi. Le ministre a ajouté à ce déplacement une visite au commissariat de Saint-Denis "pour rencontrer les collègues du policier blessé et leur faire part de sa solidarité".

