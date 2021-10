Paris (AFP). Grève à Air France: pas d'annulations de vols, mais des retards prévus lundi

Air France ne prévoit pas d'annulation de vols lundi, jour d'un appel à la grève, mais "quelques retards" pourraient avoir lieu, a annoncé samedi la compagnie. "La compagnie aérienne assurera l'ensemble de ses vols lundi. Quelques retards sont possibles notamment aux comptoirs d'enregistrement, mais les clients ont été prévenus", a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole de la compagnie. La direction n'était pas en mesure de donner le taux de grévistes attendu, certains des agents optant pour quelques heures de grèves et d'autres pour la journée, a-t-on précisé de même source. Trois syndicats (CGT, FO et Unsa) au niveau national, la CFDT dans le Sud, ont appelé à cesser le travail lundi pour protester contre un plan de réduction d'activité que la direction annoncera officiellement le même jour au Comité central d'entreprise (CCE). Mis en ?uvre dès 2016, ce plan de restructuration dont les grandes lignes ont été esquissées vendredi, pourrait déboucher à court terme sur la suppression de 2.900 postes et la réduction de l'activité long-courrier, avec le retrait de 14 avions et la fermeture de cinq lignes. Pour la première fois de son histoire, des départs contraints sont envisagés, notamment chez les navigants et certaines bases au sol.

