Paris (AFP). Canal+: Bolloré prend officiellement le contrôle, Méheut quitte le navire

Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire de Vivendi, a pris la tête du conseil de surveillance de sa filiale Canal+, poste qu'il occupe déjà à Vivendi, tout en nommant un proche aux postes-clés de l'état-major du groupe, signe de la volonté de l'industriel d'intégrer davantage sa filiale à Vivendi. Bertrand Méheut, président du directoire et présent à Canal+ depuis treize ans, quitte ses fonctions et est remplacé par Jean-Christophe Thiery, actuel président de Bolloré Media et considéré comme un fidèle de l'industriel breton.

