Près de Rouen, le dealer d'héroïne interpellé avec 800 euros sur lui

Ce dimanche 9 août en début de soirée, la BAC patrouille dans le quartier du Château Blanc, à Saint-Etienne-du-Rouvray, lorsqu'elle aperçoit quatre jeunes hommes cachés derrière un arbre. A la vue des policiers, ils se débarassent d'un joint et d'un paquet de cigarettes. Ils sont rapidement contrôlés : dans le paquet de tabac sont retrouvés des pochons d'herbe de cannabis, quatre grammes de résine de cannabis et 12g d'héroïne. Les quatre suspects, âgés de 21 ans pour trois d'entre eux et de 20 ans pour le quatrième, tous habitants de la commune, sont interpellés. Sur le premier sont retrouvés 800€ en liquide, sur le second près de 300€.

170g d'héroïne, 10 000 € de revenus



Le domicile et la voiture du premier sont perquisitionnés, en vain. Mais lors de sa fouille en garde à vue, une seconde clé de voiture est découverte. Il refuse de dire à quel véhicule elle correspond. La deuxième voiture est finalement retrouvée par les policiers. A l'intérieur, ils découvrent 150g de résine de cannabis, 170g d'héroïne et du produit de coupe. Le suspect expliquera que la voiture appartient à un ami et qu'il en a profité pour y cacher les stupéfiants. Il admet vendre de la résine depuis plus d'un an et en avoir écoulé 3,5 kg pour plus de 10 000€. Il reconnait aussi s'adonner au trafic d'héroïne depuis quelques mois et dit en avoir vendu 70g.

Chez le deuxième suspect, quatre plaquettes représentant plus de 400g de résine de cannabis sont retrouvées. Les perquisitions au domicile des deux derniers interpellés ne donnent rien.

Les trois derniers cités sont remis en liberté en attendant que l'enquête se poursuive. Le premier passera en comparution immédiate jeudi 13 août au tribunal correctionnel de Rouen.