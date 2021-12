Mobilisation agricole : la sortie de Rouen sur l'A150 bloquée

C'est à la sortie de Rouen, sur l'A150, en direction d'Yvetot que les agriculteurs ont décidé de bloquer la route munis de leurs tracteurs. Cette initiative est conduite conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-Maritime (FNSEA 76) et les Jeunes Agriculteurs du département.

Jérôme Malandain, producteur laitier et syndiqué chez les Jeunes Agriculteurs s'est mobilisé lui aussi pour "soutenir nos homologues caennais pour qu'ils puissent rencontrer Stéphane Le Foll au plus vite à Caen, ce n'est pas à nous de nous déplacer à Paris", explique-t-il.

Des revendications doubles

Le but de cette action est double, le premier est de règlementer l'étiquetage sur les produits alimentaires pour informer de leur origine. "Certains produits sont conditionnés en France mais pas produits en France, il faut que les consommateurs puissent le savoir pour qu'ils puissent acheter français", indique Jérôme Malandain. Et ils aimeraient que les enseignes de la distribution achètent leur production à un prix plus élévé : "Les centrales d'achat et les grandes distributions se renvoient la balle et c'est nous qui en payons les frais. On ne demande pas beaucoup, dans mon domaine il faudrait que le lait soit acheté 40 centimes le litre pour que cela couvre mes coûts de production et que je puisse me verser un salaire", raconte le producteur laitier.

Les tracteurs devraient rester en place jusqu'à 19h pour ensuite se rendre à la Préfecture pour interpeller le préfet de la situation.