Bruxelles (AFP). Grèce: la zone euro exclut de nouvelles discussions avant le référendum

Les ministres des Finances de la zone euro ont exclu toute discussion sur un nouveau plan d'aide pour la Grèce avant de connaître le résultat du référendum, a affirmé Peter Kazimir, le représentant slovaque de l'Eurogroupe, après une conférence téléphonique d'environ une heure. "L'Eurogroupe est uni pour décider d'attendre le résultat du référendum avant la poursuite des discussions", a indiqué M. Kazimir, sur son compte Twitter. "Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs", a-t-il ajouté dans un second tweet. Les ministres de l'Eurogroupe se sont entretenus brièvement mercredi, au lendemain de l'expiration du deuxième plan d'aide à la Grèce, qui est en défaut de paiement pour ne avoir remboursé mardi quelque 1,5 milliard d'euros dus au Fonds monétaire international (FMI). Confronté à d'importants besoins de financement, Athènes a demandé un nouveau plan d'aide sur deux ans permettant de couvrir ses besoins, soit environ 30 milliards d'euros, tout en restructurant sa dette. Une demande dont la zone euro veut bien discuter, mais seulement après dimanche. Les ministres des Finances se sont donc alignés sur la position de Berlin, qui refuse toute discussion sur un nouveau plan d'aide avant le référendum dimanche en Grèce sur la proposition faite la semaine dernière par les créanciers du pays, UE et FMI. Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a maintenu mercredi son appel à voter non aux demandes des créanciers du pays.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire