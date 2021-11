Les aurores boréales, ces traînées de lumière dans le ciel, sont les conséquences de particules solaires catapultées par notre étoile dans l'atmosphère terrestre. Plus courantes dans les latitudes polaires, elles atteignent parfois nos côtes lorsque l'émission de ces particules est plus intense.

C'était le cas dans la nuit de lundi à mardi, où l'horizon s'est teinté de rose et de bleu sur le littoral calvadosien. Une vision rare et "exceptionnelle", comme le décrit Jean-Charles Faré, membre du club d'astronomie de la Girafe, à Caen, et grand adepte des aurores boréales :

Peut-être des aurores boréales dans le ciel bas-normand ce soir ? Impossible de lire le son.

Le phénomène pourrait se reproduire cette nuit. Affaire à suivre !