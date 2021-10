Bois-Guillaume : elle escroquait depuis des semaines les magasins Lidl

Lundi 15 juin vers 18h30, la brigade spécialisée de terrain est requise par le magasin Lidl de Bois-Guillaume. Les policiers prennent contact avec le responsable du magasin qui explique qu'une femme escroque son magasin ainsi que d'autres magasins Lidl situés en Seine-Maritime, dans l'Eure et en Picardie.

Chaque fois, le mode opératoire est le même. La jeune femme vient acheter un appareil électrique. Lorsqu'elle sort du magasin, elle déchire le ticket de caisse et retourne dans le Lidl pour obtenir un duplicata. Ensuite, elle retourne dans le Lidl pour se faire rembourser l'objet avec son ticket de caisse raccomodé. Puis, elle retourne dans un magasin, prend l'objet en rayon et va à la caisse pour se le faire rembourser avec son duplicata. Résultat, elle se fait rembourser deux fois le même objet.

Les policiers interpellent la jeune femme de 25 ans alors qu'elle était présente dans le magasin de Bois-Guillaume et tentait de se faire rembourser deux perçeuses et un appareil de massage. Dans la même journée, elle s'était fait rembourser plusieurs objets à Gisors, Vernon et Aubevoye. Elle a été placée en garde à vue. Le quart judiciaire s'est saisi de l'enquête.