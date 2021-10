Paris (AFP). Euro-2016: Espagne et Angleterre OK, Russie KO

L'Angleterre a poursuivi son carton plein et l'Espagne a suivi le rythme de la Slovaquie, alors que la Russie est la grande perdante de ce dimanche de qualifications à l'Euro-2016, marqué par un doublé d'Ibrahimovic. Groupe C: Espagne soulagée L'Espagne s'est sortie du piège de Borisov en obtenant l'essentiel face à une bonne équipe du Bélarus (1-0), avec un but de David Silva, d'une belle demi-volée excentrée en reprenant un coup franc de Fabregas (45e). La Roja, pour la 100e de son sélectionneur Vicente Del Bosque, a été bousculée lors d'un match allègre où les deux gardiens, Gorbunov comme Casillas, ont sorti de beaux arrêts. Sans surprise, la Slovaquie a étendu son carton plein avec une sixième victoire, à domicile face à la modeste Macédoine (2-1), sur des buts de Salata et Hamsik. Le rendez-vous Espagne-Slovaquie du 5 septembre s'annonce décisif. L'Ukraine, le troisième larron à guigner la qualification directe, reste à trois longueurs de l'Espagne. Elle a comme prévu disposé du Luxembourg (3-0) à Lviv, après une première période stérile, sur des réalisations signées Kravets, Garmash et Konoplyanka. Groupe E: Angleterre parfaite Et de six: l'Angleterre, invaincue au bout d'une saison pour la première fois depuis 24 ans, l'a bouclée en agrémentant son carton plein d'une sixième victoire, en Slovénie (3-2), lui permettant de poursuivre son cavalier seul en tête, avec toujours six points d'avance sur la Suisse. L'équipe de Roy Hodgson a montré de belles ressources morales, en surmontant l'ouverture du score (Novakovic, 37e) et l'égalisation slovènes (Pecnik, 84e), grâce à deux hommes: Wilshere a marqué ses premiers buts en sélection sur deux frappes puissantes (57e, 73e), avant que Rooney n'inscrive celui de la délivrance en fin de partie (86e). Le capitaine anglais, qui a aussi raté deux occasions énormes, marquait là son 48e but sous le maillot aux Trois Lions, à une longueur du record national de Bobby Charlton. La Suisse s'est fait peur mais a réussi à renverser la Lituanie (2-1), et se détache du coup à la deuxième place en profitant du revers slovène. La "Nati", qui a encaissé un but à la 64e minute, est parvenue à réagir très vite par Drmic (69e) avant que Shaqiri, son leader technique, ne joue les sauveurs (80e). La défaite de la Lituanie permet à l'Estonie (2-0 contre Saint-Marin) de la dépasser au classement. Groupe G: Russie décrochée Le groupe G a peut-être connu un tournant dimanche avec la victoire de l'Autriche sur la Russie à Moscou (1-0). Janko, d'un retourné acrobatique (33e), a conforté le statut de leader de l'Autriche et enfoncé la Russie de Fabio Capello. Les Russes, à huit point du leader, se retrouvent désormais relélgués à quatre points de la Suède, facile vainqueur du Monténégro (3-1). Comme souvent, son capitaine Ibrahimovic s'est montré décisif, avec un doublé: "Zlatan" a réussi deux frappes croisées, une lointaine et une à bout portant, pour tuer le match avant la pause (40e, 44e). Le Liechtenstein a poursuivi son bon parcours en maintenant la Moldavie à la dernière place (1-1).

