Bretteville : des fautes d’orthographe contre la suppression du Rased

C'est non sans humour que des parents d'élèves, avec la complicité des enfants ont utilisé l'image et les fautes d'orthographe, mercredi 3 juin, pour sensibiliser médias et pouvoirs publics à leur cause : le maintien du Réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté.