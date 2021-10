New York (AFP). Fifa: Sepp Blatter serait visé par une enquête du FBI

Joseph Blatter, le président de la Fifa, fait l'objet d'une enquête de la justice américaine dans le cadre du scandale de corruption qui secoue l'instance mondiale du football, ont révélé mardi des médias américains, quelques heures après l'annonce de sa démission. Le New York Times affirme que M. Blatter "a tenté depuis des jours de prendre ses distances vis-à-vis du scandale", mais que les autorités "espèrent obtenir la coopération de certains des responsables de la Fifa inculpés" pour corruption pour resserrer l'étau autour de lui. Le quotidien new-yorkais ainsi qu'ABC News ont fait état d'une enquête du FBI visant directement Sepp Blatter en citant des responsables anonymes des forces de l'ordre ainsi que des sources proches du dossier, mais sans donner de détails. Un porte-parole du FBI s'est refusé à tout commentaire, renvoyant à l'annonce la semaine dernière par le procureur général Loretta Lynch de l'inculpation de quatorze élus et partenaires de la Fifa. Selon ABC News, Sepp Blatter se trouve dans le collimateur du FBI et de procureurs américains pour les faits de corruption et de pots-de-vin qui ont mené aux arrestations mercredi dernier. "Au moment où tout le monde est en train d'essayer de sauver sa peau, il y a sûrement une course à celui qui retournera sa veste le premier", a déclaré une source à la chaîne ABC. "Nous ne sommes peut-être pas en mesure de renverser toute l'organisation, mais il n'y en a peut-être pas besoin", a déclaré une autre source, se référant aux techniques d'interrogatoire qui poussent les accusés à dénoncer leurs supérieurs. Loretta Lynch avait annoncé mercredi dernier que les Etats-Unis avaient inculpé 14 responsables de la Fifa et du marketing sportif dans un dossier comptabilisant 150 millions de dollars de malversations. Joseph Blatter, élu vendredi pour un cinquième mandat, a annoncé mardi sa démission de la Fifa après 17 ans de règne. La mise en cause directe de son bras droit, Jérôme Valcke, N.2 de l'instance, a précipité sa démission. Jusqu'ici, il n'a pas été directement inquiété par les enquêtes menées aux Etats-Unis et en Suisse sur le scandale de corruption qui a ébranlé le monde du football et qui portait sur des faits qui ont duré plus de 20 ans. Entré à la Fifa en 1975 comme directeur des programmes de développement, Blatter la dirigeait depuis 1998. Il a traversé tellement de crises, du scandale Mastercard aux attributions des Mondiaux 2018-2022 en passant par l'affaire ISL, que beaucoup le pensaient indestructible.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire