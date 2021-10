Paris (AFP). Roland-Garros: les Françaises se ressaisissent, Monfils et Simon avancent

Après une première journée assez catastrophique pour elles, les Françaises se sont bien reprises lundi à Roland-Garros, où la N.1 tricolore Alizé Cornet a donné l'exemple avec une victoire arrachée sur sa bête noire, l'Italienne Roberta Vinci. Le tennis féminin français, au creux de la vague depuis quelques années, malgré la belle aventure cette année de l'équipe de Fed Cup (demi-finale perdue en République tchèque), avait connu une journée amère dimanche. Les trois Tricolores engagées avaient perdu : les jeunes Océane Dodin et Fiona Ferro, mais aussi et surtout la N.2 nationale Caroline Garcia, étouffée par l'enjeu face à la Croate Donna Vekic, âgée de 18 ans et 165e mondiale. On pouvait craindre le pire pour les autres Françaises en lice lundi. Mais elles ont bien réagi à l'image de Cornet, tête de série N.29, qui s'est bagarrée pour mater (4-6, 6-4, 6-1) Vinci (38e) et accéder au deuxième tour. La Niçoise ne s'est pas affolée après la perte du premier set, alors qu'elle n'avait encore jamais battu l'expérimentée Italienne (32 ans), victorieuse de leur quatre précédents duels. "Je me suis servie de l'atmosphère du court qui est extraordinaire. Quelquefois, on peut se laisser impressionner par ce court, mais moi j'adore le Chatrier, c'est mon court favori", a souligné Cornet, qui manifesté sa joie de manière volubile. Cette victoire s'est accompagnée d'une belle surprise, avec la qualification d'Amandine Hesse (272e). La jeune femme (22 ans), qui a bénéficié d'une invitation, a fait chuter (2-6, 6-3, 6-2) l'Australienne Jarmila Gajdosova (53e). Hesse n'avait encore jamais gagné un match dans un tournoi du Grand Chelem. Mais elle a su se servir de son expérience de l'an passé à Paris, où elle avait été éliminée en trois sets par l'Autrichienne Yvonne Meusburger au premier tour. Beaucoup plus expérimentée - il s'agit de sa 17e participation à Roland-Garros -, Virginie Razzano (182e) s'en est également tirée (2-6, 6-4, 6-2) face à la qualifiée paraguayenne Veronica Cepede Royg (173e). La Française de 32 ans s'est même permis une petite fantaisie. Amoindrie par une blessure aux abdominaux, elle a tenté deux services à la cuillère, dont un sur sa première balle de match qui a fini en double faute. Mathilde Johansson (228e) et Alizé Lim (279e) n'ont pu imiter leurs copines, mais les Françaises ont quand même sauvé la face. - Monfils s'est compliqué la vie - Dans le camp masculin, les deux seules victimes du jour Lucas Pouille (90e) et Edouard Roger-Vasselin (123e) sont tombées face à des compatriotes bien mieux classés qu'eux. Pouille, âgé de 21 ans et conseillé depuis le mois de mars par Yannick Noah, a montré de belles choses en début de match contre Gilles Simon (N.12). Mais il a ensuite commis trop de fautes pour inquiéter son aîné (3-6, 6-1, 6-2, 6-4). Le N.1 français, dont la préparation avait été contrariée par des douleurs au dos et aux cervicales, a mis un peu de temps pour trouver son rythme. Mais après un premier set difficile, il a déroulé. Entraîné comme Simon par l'Allemand Jan de Witt, Gaël Monfils (N.13) a de son côté écarté (6-2, 6-7 (5/7), 6-1, 7-5) Edouard Roger-Vasselin (123e), après une rencontre un peu décousue. Souvent considéré comme le meilleur espoir français à Paris, où il avait atteint les demi-finales en 2008, Monfils s'est compliqué la vie, en se déconcentrant dans un deuxième set qu'il maîtrisait. Mais il a réussi à s'éviter un cinquième set inutile, lui qui a toujours la fâcheuse tendance à avoir du mal à abréger ses matches.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire