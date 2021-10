Une femme meurt en se jetant du pont de Normandie

Il était 10h10, ce lundi matin quand un témoin a signalé à la gendarmerie départementale du Havre avoir vu une femme se jeter du Pont de Normandie. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Jobourg a été alerté et a mis en œuvre un important dispositif de recherches maritimes et aériennes à l'aide de 4 bateaux et 1 hélicoptère de la sécurité civile

Moins d'une heure après , c'est Dragon 76 qui répérait une personne correspondant au signalement. La victime a été prise en charge par les pompiers puis les gendarmes. Une enquête a bien évidemment été ouverte.