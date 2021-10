Dublin (AFP). L'Irlande: oui au mariage gay après un référendum historique

Les Irlandais ont largement approuvé la légalisation du mariage gay à l'issue du référendum historique organisé vendredi, 22 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, selon des résultats publiés samedi par la chaîne nationale RTE portant sur une majorité des circonscriptions. Le oui l'emporte avec 62,3% des voix, selon ces résultats, qui concernent 40 circonscriptions sur 43 et ne laissent plus aucune chance de victoire au camp du non. La réforme constitutionnelle approuvée par les Irlandais autorise "le mariage entre deux personnes, sans distinction de sexe". L'Irlande devient ainsi le 19e pays, le 14e en Europe, à légaliser le mariage gay. Il est par contre le seul pays à l'avoir fait par référendum, les autres ayant opté pour la voie parlementaire. Ce résultat constitue un désaveu pour l'Eglise catholique, qui avait mené activement campagne pour le non, et traduit l'érosion de son influence sur la société irlandaise. A Dublin, des centaines de personnes se sont réunies dans l'enceinte d'un château pour fêter la victoire du oui, brandissant des drapeaux arc-en-ciel. "C'est un message incroyable adressé au monde entier. Cela signifie que les temps ont changé", a déclaré Issa Olwengo, 26 ans. L'Irlande, pays de 4,6 millions d'habitants, avait voté en 1995 pour légaliser le divorce, malgré, là aussi, l'opposition de l'Eglise. L'avortement reste interdit en Irlande, sauf lorsque la vie de la mère est en danger.

