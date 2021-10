Dublin (AFP). Référendum en Irlande: vers une victoire du oui au mariage gay

Les partisans du mariage homosexuel dans la très catholique Irlande criaient "victoire" samedi, avant même la fin du dépouillement des bulletins de vote du référendum historique organisé la veille sur le sujet, le camp du non semblant résigné à concéder la défaite. "C'est historique, nous sommes le premier pays au monde à voter pour l'égalité dans le mariage dans le cadre d'un référendum", a souligné le ministre de la Santé, Leo Varadkar. Ce référendum, a-t-il estimé, constitue "une révolution culturelle" dans un pays longtemps conservateur et où l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'en 1993. "C'est le +oui+ (qui l'emporte)", a tweeté, Aodhan O Riordain, secrétaire d'Etat pour l'Egalité. "Je suis tellement fier d'être Irlandais aujourd'hui", a-t-il ajouté, tandis que, dans les rues de Dublin, des Irlandais, hommes et femmes de tous âges, exultaient. "C'est une victoire immense pour l'égalité en Irlande, qui fera date dans l'histoire du pays", a dit Noel Sutton, 54 ans, devant un des 27 centres de comptage des bulletins de vote. Les opérations de dépouillement ont commencé à 09H00 locales (08H00 GMT) et les résultats définitifs étaient attendus dans le courant de l'après-midi. Mais avant même leur publication, un des principaux responsables de la campagne du non, David Quinn, directeur de l'Institut Iona, un groupe défendant les intérêts de la communauté catholique, a concédé la défaite de son camp. -'L'Irlande a changé'- "C'est une claire victoire pour le camp du oui", a-t-il déclaré à la télévision irlandaise RTE. Selon ce responsable, le "oui" aurait remporté environ deux bulletins sur trois. "C'est objectivement une victoire impressionnante pour le oui", a ajouté M. Quinn, adressant ses "félicitations" aux partisans du mariage homosexuel. Dans la capitale irlandaise, le domaine du château de Dublin, exceptionnellement ouvert au public, était envahi par les pro-mariage gay qui brandissaient des drapeaux arc-en-ciel. "L'Irlande a changé. Il y encore quelques années, elle n'aurait jamais accepté" une telle réforme, a dit, émue, Karen Brady, une Irlandaise de 27 ans venue spécialement du Canada pour voter. Vendredi, plus de 3,2 millions d'Irlandais ont été appelés à se prononcer sur une modification de la Constitution proposant d'autoriser "le mariage entre deux personnes, sans distinction de sexe". Ce référendum historique a donné lieu à des débats passionnés, reflétant les interrogations de la société irlandaise face au conservatisme de l'Eglise catholique. "La démocratie a gagné, quel que soit le résultat", estimait samedi le journal irlandais Independent, notant que "la manière dont sont perçus les homosexuels dans ce pays s'est améliorée". Comme un symbole, des pancartes "Egalité pour tous" avaient été accrochées vendredi à Dublin près de l'ancienne maison d'Oscar Wilde, auteur dont l'homosexualité lui valut d'être emprisonné en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Le "oui" a été défendu par tous les principaux partis politiques irlandais, y compris le Fine Gael, pourtant plutôt conservateur, du Premier ministre Enda Kenny. Le camp du oui a aussi reçu le soutien de personnalités du sport et du spectacle, comme la chanteuse Sined O'Connor.

