Ryad (AFP). Arabie saoudite: l'EI revendique un attentat anti-chiite

Un attentat suicide en Arabie saoudite, revendiqué pour la première fois par le groupe jihadiste Etat islamique, a fait vendredi plusieurs morts et blessés dans une mosquée chiite de l'est du royaume. Les autorités n'avaient pas encore donné en soirée de bilan de l'attentat mais des militants chiites et des témoins ont donné des chiffres allant de quatre à 22 morts et de nombreux blessés. "Un individu a fait détoner une bombe qu'il portait sous ses vêtements pendant la prière du vendredi dans la mosquée Ali Ibn Abi Taleb à Koudeih, une localité de la province du Qatif", a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, cité par l'agence officielle SPA. Le site du quotidien Arryadh a mis en ligne des photos de tapis de prière imbibés de sang et du faux plafond de la mosquée qui s'est effondré en partie sous le souffle de l'explosion. Dans un communiqué mis en ligne sur des sites islamistes, l'EI affirme que "les soldats du califat dans la province de Najd (Arabie saoudite, ndlr)" sont responsables de l'attaque, précisant qu'elle a été menée par un kamikaze qui a actionné une ceinture explosive qu'il portait sur lui dans la mosquée. Le communiqué promet aux chiites "des jours sombres" jusqu'à ce que "les soldats de l'EI" les "chassent de la péninsule arabique". L'EI, un groupe extrémiste sunnite, exècre la communauté chiite, qu'il attaque régulièrement, notamment en Irak où il a conquis d'importants territoires. Dans ce pays ainsi qu'en Syrie où il contrôle aussi de vastes régions, le groupe est visé depuis neuf mois par des frappes aériennes de la coalition menée par les Etats-Unis et dont l'Arabie saoudite fait partie. - 'Ryad responsable' - La Maison Blanche a vivement condamné l'attentat, le qualifiant d'"acte tragique", tout en restant prudente sur sa revendication par l'EI. "L'attribution, la détermination de qui est responsable, est un processus qui est toujours en cours", a déclaré Josh Earnest, porte-parole du président Barack Obama. L'Iran, grand rival régional chiite de l'Arabie saoudite, a condamné l'attentat, estimant que "la lutte contre les groupes terroristes et extrémistes () (devait) être une priorité" pour tous les pays. Son allié au Liban, le Hezbollah chiite, a lui tenu Ryad "pour totalement responsable de ce crime horrible". Il a accusé le royaume de "parrainer et soutenir les assassins" et d'avoir "échoué à protéger" ses citoyens chiites dans un pays à majorité sunnite. Avant la revendication de l'EI, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a réaffirmé la détermination des services du ministère à "traquer toute personne impliquée dans ce crime terroriste perpétré par des personnes cherchant à porter atteinte à l'unité nationale, et à la présenter à la justice". Intervenant sur la télévision publique, le mufti d'Arabie saoudite, plus haut dignitaire de l'establishment religieux sunnite, cheikh Abdel Aziz ben Abdallah Al-Cheikh, a qualifié l'attentat d'"acte criminel destiné à creuser un fossé entre les fils de la nation () et à propager les troubles dans notre pays". - 'Attiser les tensions' - La localité de Koudeih est située au nord de la ville de Qatif, au c?ur de la Province Orientale, une région pétrolière où se concentre la minorité chiite qui se plaint de discriminations. Depuis 2011, la Province Orientale a connu des attaques sporadiques contre les forces de sécurité et des protestations qui ont fait une vingtaine de morts. L'attentat de vendredi a provoqué la "colère" de chiites contre le manque de protection de leurs lieux de culte, a rapporté une habitante de Qatif, Naseema Assada.

