Sortir dans l'Orne : mercredi 13 mai

Dés demain et jusqu'à dimanche, rendez-vous à l'Aigle pour profiter de la grande manifestation des 4 jours. Au programme : fête foraine, foire exposition et beaucoup d'animations que nous présente Jean-Baptiste Gagez (gajèse), Maire-adjoint aux animations et aux 4 jours à la Mairie de l'Aigle...SON...Toutes les infos sont sur l'Aigle.



Demain, le Cinéma Etoile de Mortagne-au-Perche propose une séance spéciale du film «Un peu, beaucoup, aveuglement» en présence de Clovis Cornillac, réalisateur, acteur et co-scénariste du film. C'est ce jeudi soir à 20h30.



Kev Adams est en tournée en France et fait étape au Parc Anova d'Alençon ce jeudi soir. Il vient nous présenter son nouveau spectacle "Voilà Voilà" ponctué de sketches, de danse et d'un peu de magie. En plus de se produire dans l'Orne il revient au Zénith de Caen le jeudi 28 mai.