Après Caen, le film sur la jeunesse du Conquérant dans une vingtaine de salles normandes

Ce mercredi 13 mai signe la sortie du long-métrage des Films du Cartel à Pont-l'Eveque, Thury-Harcourt, Argentan, Douvres-la-Délivrande et Saint-Lô. Et ce, après une première semaine de diffusion au cinéma Lux de Caen. En sept jours, Guillaume, la jeunesse du Conquérant a enregistré 300 entrées "tout rond", explique la salle d'art et d'essai.

Pour l'occasion, l'équipe du film sera présente aujourd'hui à Thury-Harcourt, demain (jeudi 14) à Saint-Lô et vendredi 15 à Pont-l'Evêque.

Au total, une vingtaine de salles en région ont accepté de diffuser le film. "Nous sommes actuellement en train de le programmer également dans les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure", explique Les Films du Cartel.

Trouvez ci-dessous la carte des projections :