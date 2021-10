Cannes (France) (AFP). Les frères Coen, Deneuve ou Woody Allen: la planète cinéma se prépare pour Cannes

Le 68e Festival de Cannes, plus grand rendez-vous mondial de cinéma, démarre mercredi sous la présidence américaine des frères Coen avec des films à dominante européenne et des stars internationales comme Cate Blanchett, Matthew McConaughey ou Woody Allen. La course à la Palme d'Or verra s'affronter jusqu'au 24 mai des valeurs sûres comme l'Américain Gus Van Sant, le Français Jacques Audiard ou l'Italien Nanni Moretti et des nouveaux venus, dans une sélection faisant la part belle à l'Italie avec trois films et surtout à la France avec cinq oeuvres. Sous haute surveillance après les attentats de janvier qui ont fait 17 morts, les personnalités du 7ème art fouleront le tapis rouge, de Catherine Deneuve à Vincent Cassel en passant par Léa Seydoux, Marion Cotillard, Naomi Watts, Benicio del Toro ou Natalie Portman. Sans oublier Gérard Depardieu, qui fera son grand retour en compétition après le scandale l'an dernier de "Welcome to New York" sur l'affaire DSK et les polémiques autour de son exil fiscal. Contrairement aux années précédentes, où glamour et paillettes lançaient la fête, le festival s'ouvrira par un film d'auteur à tonalité sociale, "La Tête haute" de la Française Emmanuelle Bercot, représentative d'une nouvelle génération de cinéastes. Avec cette histoire d'un jeune délinquant, elle sera l'une des réalisatrices françaises en sélection officielle aux côtés de Maïwenn et Valérie Donzelli. Ce sera la deuxième fois dans l'histoire de Cannes qu'une réalisatrice fera l'ouverture du festival, après Diane Kurys en 1987. Parmi les 19 films en compétition, 11 européens seront en lice, dont plusieurs tournés en anglais, signe de la mondialisation croissante de cette industrie: "Youth" de l'Italien Paolo Sorrentino, "The Tale Of Tales" de son compatriote Matteo Garrone ou "Louder Than Bombs" du Norvégien Joachim Trier. La course à la Palme d'Or, trophée qui fête ses 60 ans cette année, sera aussi marquée par la présence des Asiatiques, avec un film d'arts martiaux du Taïwanais Hou Hsiao-Hsien et les dernières oeuvres du Japonais Hirokazu Kore-Eda et du Chinois Jia Zhangke, déjà présents il y a deux ans. Parmi les autres longs métrages attendus, un "Macbeth" australien avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, un thriller du Canadien Denis Villeneuve ou une fiction hongroise sur Auschwitz. - De "Mad Max" à Portman - Pour la première fois, le jury sera présidé par deux personnalités, les réalisateurs, Joel et Ethan Coen, qui avaient obtenu la Palme d'or en 1991 pour "Barton Fink". Les deux frères aux films déjantés disposeront chacun d'une voix. Ils seront entourés de trois hommes - le Québécois Xavier Dolan, le Mexicain Guillermo del Toro, l'Américain Jake Gyllenhaal - et de quatre femmes - la Française Sophie Marceau, l'Espagnole Rossy de Palma, la Britannique Sienna Miller et la Malienne Rokia Traoré. Le Festival aura cette année un nouveau président, le journaliste et homme de télé français Pierre Lescure, après le long règne de Gilles Jacob. Parmi la cinquantaine de films sélectionnés, des oeuvres hors compétition devraient aussi électriser la Croisette, dont "Mad Max: Fury Road", quatrième opus de la saga futuriste de George Miller, avec le Britannique Tom Hardy, qui prend la relève de Mel Gibson dans le rôle culte du justicier de la route. Le nouveau Woody Allen, "Irrational man" avec Joaquin Phoenix, le dernier né des studios Pixar "Vice-versa", le film d'animation "Le Petit prince" d'après Saint-Exupéry ou la première réalisation de l'actrice Natalie Portman "A Tale of Love and Darkness", adaptation de l'autobiographie de l'Israélien Amos Oz, seront aussi guettés par les festivaliers. Parmi les films qui pourraient, comme chaque année, faire polémique, "The Lobster" du Grec Yorgos Lanthimos où des humains peuvent se voir transformés en animaux, ou le film aux scènes de sexe crues "Love" de Gaspar Noé, qui avait déjà fait scandale à Cannes en 2002 avec "Irréversible". Un documentaire attendu sur la chanteuse Amy Winehouse, "Amy", a d'ores et déjà suscité l'indignation de sa famille.

