Circuits courts : le joli succès d'Agrilocal 50

25: C'est le nombre de structures de restaurations collectives (écoles primaires, collèges, lycée privé et cuisine centrale) qui adhèrent à Agrilocal50.

25 000 yaourts demandés par les établissements aux producteurs. Ajoutez y 5 tonnes de viandes et 2 tonnes de légumes.

40 000 euros, la somme totale des transactions déjà effectuées.

Reste que les adhérents souhaiteraient une diversification plus importante de la gamme de produits présents sur la plateforme Agrilocal50, notamment les légumes et le poisson. Le Département, lui, s’est engagé à poursuivre ses efforts pour promouvoir et renforcer les liens entre les producteurs et les restaurations collectives avec la possibilité de réaliser des marchés annuels entre les deux acteurs.