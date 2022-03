Saint-Etienne-du-Rouvray : après avoir volé une voiture, ils se cachent dans les buissons

La BAC patrouille près du rond-point quand elle voit deux individus s'affairer autour d'une voiture. Quand la BAC passe devant eux, ils prennent la fuite à pied. Le premier, âgé de 19 ans et résidant à Saint-Etienne-du-Rouvray, est interpellé alors qu'il se cache dans un buisson. Le second, âgé de 20 ans et domicilié lui aussi sur la commune, est également interpellé alors qu'il tentait de se dissimuler dans les hautes herbes.

Ils avouent au bout de quelques minutes avoir dérobé la voiture près de là. Dans le véhicule sont retrouvés une paire de gants et un couteau à cran d'arrêt. Le propriétaire du véhicule volé est prévenu, il pourra aller chercher son bien à la fourrière.