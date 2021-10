50 ans de la MOS : découvrez le programme

Samedi 9 mai, sur le complexe Joseph-Déterville à Caen, la MOS célèbre son son 50e anniversaire. Une journée pour se réunir entre actuels et anciens joueurs, entraîneurs, dirigeants et bénévoles maladiens. La fête est ouverte à tous ceux qui souhaitent s'associer le temps d'une journée au plus grand club de la région. Depuis sa création, plus de 14 000 personnes y ont été licenciées. Des animations seront proposées entre le football du club d'hier et d'aujourd'hui.

Programme.

10h30-18h : Au gymnase, exposition sur l'histoire de la MOS.

10h30-12h : Plateau U11.

13h30-16h30 : Tournoi des Vieilles Gloires.

15h30-17h15 : Matchs U15 DH et District.

17h30-19h15 : MOS-Pointe Hague (DSR).

20h : Grande soirée (sur réservation).