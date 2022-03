Las Vegas (Etats-Unis) (AFP). Boxe: Pacquiao-Mayweather, la fièvre enflamme la capitale du jeu

Des tables à 50.000 dollars en boîte de nuit, des hôtels pris d'assaut: la "ville du péché", comme on surnomme Las Vegas, a la fièvre et espère bien se rouler dans les billets verts grâce au combat du siècle Pacquiao-Mayweather. "Pour l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration, de la nuit, c'est un véritable boom économique", explique à l'AFP Stephen Espinoza, directeur général de Showtime, diffuseur de l'événement. Nichés au milieu du désert, Las Vegas, ses casinos et ses mirages de néon s'attendent à accueillir plus de 100.000 fans de boxe et simples curieux, venus humer l'atmosphère de ce combat qui aura lieu samedi soir. "C'est de la folie!", s'exclame Stephen Boggioni, un habitant de "Sin City". "Pour le moment, ça démarre tout juste, mais je pense que ça va être énorme, même si pour moi, ce combat n'est pas si important que ça". Pas important? Pourtant, Stephen est en route pour l'hôtel-casino de Mandalay Bay pour la cérémonie d'arrivée de Pacquiao, puis celle du grand rival Mayweather. Elles lancent officiellement la semaine du combat le plus rémunérateur de l'histoire de la boxe, qui devrait générer des recettes de billetterie record de 74 millions de dollars (67 millions d'euros). Et Stephen a également l'intention d'assister vendredi à la pesée, pour laquelle il a déboursé 10 $ (9,3 euros). Un rituel d'ordinaire gratuit, mais que les organisateurs ont cette fois décidé de monnayer, pour limiter l'affluence: 10.000 billets ont été vendus, dont les recettes seront versées à des associations caritatives. Avant ce combat, tout se monnaye, et pas pour des raisons caritatives: hôtels, restaurants, boîtes chics et clubs de strip tease glauques gonflent leurs tarifs à la hauteur de l'événement. "Dans les meilleurs night clubs, une table qui coûte d'ordinaire 5 à 10.000 dollars pourra monter jusqu'à 50 ou 60.000 samedi", assure M. Espinoza. Les 16.800 spectateurs du MGM Grand, eux, devront débourser un minimum de 1.500 dollars (environ 1.340 euros) pour assister au combat. - Signé Tyson - Tom Diana ne compte pas se payer cette petite folie. Il se contentera de regarder le combat à la télévision, dans une soirée privée, mais devra tout de même s'acquitter pour cela de 150 dollars. Muni de son gant-souvenir signé par Mike Tyson, Tom a assisté à l'arrivée de Mayweather à Las Vegas mardi: "On voit de plus en plus de gens arriver chaque jour", s'étonne-t-il. L'Autorité du tourisme et des congrès de Las Vegas (LVCVA) valide ce constat empirique, même s'il lui est impossible de savoir combien cela rapportera à l'économie locale. Les retombées économiques indirectes du dernier affrontement de Mayweather à Las Vegas - une victoire en 12 rounds sur l'Argentin Marcos Maidana en septembre dernier - sont évaluées à 11,3 millions de dollars, et celles de la victoire de Pacquiao sur l'Américain Timothy Bradley en avril 2014 à 10,9 millions. Des chiffres obtenus en se basant uniquement sur le nombre de visiteurs munis d'un billet, souligne la LVCVA, et qui devraient être allègrement dépassés samedi. Pour le promoteur du combat, Bob Arum, aucun doute: "Ca va être le plus grand événement de l'histoire de Las Vegas"

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire