Ivres, ils fuient et insultent les policiers près de Rouen

Police Secours patrouille ce vendredi dans la nuit quand elle aperçoit un véhicule roulant à vive allure rue de la République et grillant un feu rouge. La voiture, qui compte trois jeunes hommes à son bord, se dirige vers les quais.

Les policiers décident de les poursuivre mais la voiture, qui franchit le pont Corneille, prend énormément de risques, en grillant des feux rouges. Après une première tentative pour les arrêter, les policiers décident d'arrêter la poursuite car les risques pris par l'automobiliste sont trop grands.

Cachés derrière un véhicule

La voiture concernée est finalement retrouvée un peu plus tard, abandonnée rue de Paris à Sotteville-lès-Rouen. Les trois personnes à bord sont retrouvées un peu plus loin, ivres et cachées derrière un véhicule. Si l'un est relâché, les deux autres sont interpellés. Le premier, le conducteur, a 18 ans et habite Saint-Etienne-du-Rouvray. Il n'a pas le permis. Le second, un passager âgé de 20 ans et domicilié à Sotteville, insulte et menace de mort les policiers. Il est menotté.

Ils sont placés en garde à vue, le premier pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer et défaut de permis, le second pour outrage et menace de mort sur un agent dépositaire de l'autorité publique.