Elbeuf : elles tentent de voler du chocolat dans un magasin

La Brigade Anti-Criminalité est requis pour se rendre rue Théodore Chennevière vendredi 17 avril peu avant 20h pour plusieurs jeunes femmes qui auraient commis un vol par effraction. En arrivant sur les lieux, les policiers aperçoivent plusieurs femmes sortir du magasin avec des caddies. A la vue des forces de l'ordre, elle prennent la fuite vers l'hôtel de ville.

Les policiers parviennent à rattraper une jeune femme, mais des individus empêchent leur progression pour rattraper les autres jeunes femmes.

La mise en cause, une jeune femme née en 1999 et demeurant à Elbeuf a été interpellée. Les policiers ont récupéré la marchandise volée : du maquillage, du shampoing, du parfum et du chocolat.