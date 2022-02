Luxembourg (AFP). Immigration: l'Europe doit prendre des mesures immédiates, selon Mogherini

L'Union européenne n'a plus "d'alibi" et doit prendre des mesures "immédiates" pour prévenir de nouvelles "tragédies" en Méditerranée, a affirmé lundi la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, après la mort d'au moins 700 migrants dans un naufrage. "Nous n'avons plus d'alibi. L'Union européenne n'a plus d'alibi, les Etats membres n'ont plus d'alibi", a martelé Mme Mogherini en arrivant à une réunion à Luxembourg. "Les tragédies de ces derniers jours, de ces derniers mois, de ces dernières années, c'en est trop".

