La vie fantastique d'un créateur d'effets spéciaux rouennais

Dreadlocks, allure décontractée, c'est avec le sourire qu'Alexandre Nicol nous accueille dans son atelier du 9, rue Buffon à Rouen. Ce Rouennais de 32 ans a un métier qui en ferait rêver plus d'un. Depuis 2009, Alexandre se consacre à la création d'effets spéciaux. "Je fais ça depuis environ huit ans, mais je me suis lancé à 100% en 2009 et j'ai créé ma société Phoenix Effect Studio en 2012."

Un autodidacte avant tout

Sa passion, largement inspirée par le cinéma américain, n'est pas récente. "J'ai toujours eu envie de faire ça", avoue le jeune homme. C'est ainsi qu'après l'obtention d'un bac Économique et Social, il entre dans une école de maquillage. Après deux années d'études, il se lance dans la création et apprend "sur le tas". Depuis, Alexandre Nicol travaille sur toutes sortes de projets. "Je peux collaborer pour des courts ou des longs-métrages, pour du théâtre, des spectacles de rue ou même des groupes de musique." Des masques en passant par les figurines, tous les personnages fantastiques sont recréés par Alexandre. "J'apprends chaque jour en fonction des projets et des commandes. Je ne fais jamais la même chose au quotidien. Et puis, sur tout projet, il y a une phase de recherche et de documentation." Exit la monotonie, Alexandre Nicol enchaîne les expositions et les salons tout au long de l'année. Et cet aficionado de fantastique et de science-fiction avoue ne pas être forcément inspiré par le sanguinolent. "Mon kiff, c'est de faire de la création de personnages." Et le nôtre, c'est de les découvrir.