Basket : l'USOM se prépare à une prochaine saison compliquée

L'exercice 2015-2016 de l'USOM s'annonce d'ores et déjà corsé à plus d'un titre. Entre la réduction attendue de la masse salariale et le passage de la Ligue féminine à 12 équipes, ce qui engendrera trois relégations, le maintien constituera le principal objectif maison.

Difficile, à l'heure actuelle, de savoir avec quelle équipe Mondeville relèvera le défi. A priori, seules Marine Johannes et KB Sharp, encore sous contrat, continueront l'aventure mondevillaise la saison prochaine, en ce qui concerne l'effectif professionnel. Par choix sportif ou contrainte, notamment financière, Mondeville devra faire sans Courtney Hurt, Sandra Dijon, Pauline Krawczyk, Julie Vanloo et Maja Vucurovic.

Au rayon des arrivées, le nom de Marième Badiane circule avec insistance. Cette jeune intérieure d'1 m 90 évolue actuellement à Reims en Ligue 2 (12,3 points et 7,9 rebonds pour 27 minutes en moyenne). Agée de vingt ans, internationale depuis la catégorie U16, elle fait partie de la relève du basket français. Mais il faudra sûrement attendre encore un peu pour connaître l'effectif 2015-2016. "Il va d'abord falloir voir comment on pourra avancer financièrement, confiait Romain L'Hermitte après le dernier match contre Lyon. Je ne me fixe pas de date limite. Je me dis même que je peux peut-être attendre jusqu'au mois d'août pour recruter une étrangère. Je ne vais pas me presser."