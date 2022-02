Washington (AFP). Hillary Clinton part en campagne, en attendant les républicains

La course des primaires présidentielles ne fait que démarrer chez les républicains, mais c'est avec l'aura d'une archi-favorite de l'investiture qu'Hillary Clinton a pris lundi le chemin de l'Iowa, l'Etat incontournable de toute présidentielle. Au lendemain de sa déclaration sur internet, Hillary Rodham Clinton se trouvait sur la route quelque part entre New York et l'Iowa (centre), où elle a rendez-vous mardi pour son premier déplacement officiel de campagne, une table-ronde sur l'éducation dans la ville de Monticello. Pas de grand discours, ni fanfare ou grandes annonces: Hillary Clinton, qui prépare la présidentielle depuis des mois, voire depuis sa défaite aux primaires de 2008, veut donner l'impression qu'elle repart à zéro, allant jusqu'à délaisser les avions privés pour voyager comme un candidat sans le sou. Elle part à l'écoute des Américains et repousse au mois de mai son premier meeting. Les deux minutes et 18 secondes de sa vidéo de candidature et les 92 mots prononcés par Hillary Clinton sont les seuls indices des priorités de sa campagne, et de sa vision économique et sociale. Y figurent des "Américains ordinaires" pleins d'espoir, des vraies gens et non des acteurs. Une jeune diplômée cherche son premier emploi. Un couple attend son premier enfant. Une mère au foyer retourne sur le marché du travail, une autre déménage pour que sa fille aille dans une bonne école. Une femme anticipe sa retraite. Deux hommes se marient cet été. Contraste avec le lancement de 2007, quand Hillary Clinton parlait de la guerre en Irak et de l'image de l'Amérique dans le monde. Ses priorités sont le pouvoir d'achat, l'éducation, la santé, des thèmes qu'elle connaît par coeur, pour en avoir discuté et débattu depuis deux ans, dans des dizaines de forums, discours et tables-rondes. Si elle est la favorite des primaires démocrates, faute de rival de taille, elle ne l'est pas d'emblée pour la présidentielle de novembre 2016. Les sondages nationaux lui donnent une légère avance sur ses éventuels adversaires républicains, mais les dernières enquêtes, Etat par Etat, montrent qu'elle a du chemin à faire dans des Etats-clés comme la Virginie, l'Iowa ou le Colorado. Pour Quinnipiac, presque tous les candidats républicains potentiels ou officiels font jeu égal avec Hillary Clinton dans ces deux derniers Etats. - Troisième candidat républicain - Jeb Bush, de cinq ans son cadet, est le républicain qui domine les sondages des primaires républicaines. Il ne s'est pas officiellement déclaré, mais ce n'est qu'une question de temps, si l'on en croit son activisme pré-électoral. Son CV est le plus rempli de tous les républicains en lice: il fut gouverneur de Floride pendant huit ans, et est crédible sur le sujet de l'éducation, ayant présidé longtemps une organisation réformatrice. Ses réseaux politiques et financiers, hérités de son frère et de son père, lui donnent une longueur d'avance. Mais l'un de ses ex-protégés, le sénateur de Floride Marco Rubio, 43 ans, devait déclarer sa candidature à l'investiture lundi. Il prononcera un discours à Miami à 18H00 locales (22H00 GMT), depuis la très symbolique Freedom Tower, par où les exilés cubains fuyant le régime de Fidel Castro ont transité entre 1962 et 1974. Avec des slogans comme "un nouveau siècle américain", Marco Rubio devrait puiser dans ses racines familiales pour raviver le thème reaganien d'une Amérique forte et optimiste. Marco Rubio a tout pour renouveler l'image du parti républicain: il est hispanique, excellent orateur, charismatique. Très conservateur, il s'est toutefois froissé avec le Tea Party en soutenant une réforme du système d'immigration en 2013. Nombreux sont ceux qui jugent que son heure n'est pas venue. Mais même Jeb Bush, qui fut gouverneur quand Marco Rubio présidait la chambre des représentants de la Floride, reconnaissait le potentiel du jeune ambitieux, qui a passé quasiment toute sa vie adulte à grimper les échelons politiques.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire