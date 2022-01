Le Caire (AFP). Egypte: six soldats tués dans une nouvelle attaque de l'EI au Sinaï

Six soldats de l'armée égyptienne ont été tués et deux blessés dimanche par un attentat à la bombe dans la péninsule du Sinaï (est), une nouvelle attaque revendiquée par la branche locale du groupe jihadiste Etat islamique (EI). Selon des responsables de la sécurité, un officier et cinq militaires ont été tués dans l'explosion dimanche matin d'une bombe placée en bord de route, au passage de leur véhicule blindé dans le secteur d'Al-Kouzat, près de la localité de Cheikh Zouwaid, dans le Nord-Sinaï. Une seconde attaque, qui n'a pas été revendiquée, a été perpétrée dans l'après-midi contre un poste de police près d'El-Arish, chef-lieu de la province du Nord-Sinaï. Selon la police, il s'agit d'un attentat suicide au camion piégé qui a fait deux morts et 30 blessés. Le kamikaze a fait exploser son véhicule, couvert de paille, à côté du poste de police. La façade du bâtiment, ainsi que des immeubles alentours, ont été abîmés. Le Nord-Sinaï est un fief du groupe Ansar Beït al-Maqdess (les Partisans de Jérusalem en arabe), considéré comme la branche égyptienne de l'EI après avoir fait allégeance à l?organisation jihadiste et s'être rebaptisé "Province du Sinaï". Sur un compte qui lui est attribué sur Twitter, "la province du Sinaï" a revendiqué l'attaque qui a fait six morts "contre un véhicule des soldats mécréants". L'Egypte est menacée par l'EI à l'est, dans le Sinaï, mais aussi à sa frontière ouest avec la progression de la branche locale du groupe jihadiste dans une Libye en proie au chaos. D'ailleurs la branche libyenne de l'EI a revendiqué une attaque dimanche devant l'ambassade de Corée du Sud qui a tué deux personnes.

