Caen (AFP). Ligue 1: Monaco pose provisoirement le pied sur le podium

Monaco a pris provisoirement la troisième place de L1, vendredi, en gagnant logiquement à Caen (3-0), et prépare idéalement son quart aller de Ligue des champions contre la Juve mardi, si toutefois la blessure de son capitaine Toulalan ne se révèle pas trop grave. Après avoir laissé filer la victoire contre Saint-Étienne (1-1) et Montpellier (0-0) à domicile, Monaco a confirmé son statut de meilleure équipe du championnat à l'extérieur, en allant prendre trois points en Normandie, atteignant les 58 unités, soit une de plus que Marseille qui se déplace à Bordeaux dimanche. Les Monégasques ont maîtrisé de bout en bout une partie qui leur permet d'atteindre leur meilleur classement de l'année et de continuer à rêver à la Ligue des champions pour l'année prochaine. Seule ombre au tableau: la sortie peu après la mi-temps de Jérémy Toulalan sur blessure. Le capitaine se tenait l'arrière de la cuisse (50e). Il a été remplacé par Fabinho, et est incertain pour le choc à Turin mardi, en quart de finale aller de C1. Après 20 minutes rythmées mais sans occasion franche, les hommes de Jardim ont placé une accélération qui s'est d'abord matérialisée par un tir de Bernardo Silva bien détourné par Rémy Vercoutre (22e). Sur le corner, Emiliano Sala, venu défendre, touchait nettement le ballon du bras levé au dessus de sa tête, mais l'arbitre ne sifflait pas penalty et sur le corner suivant, Andra Raggi plaçait une tête au-dessus (23e). - Doublé de Silva - Six minutes plus tard, bien décalé par Toulalan sur la gauche, Yannick Ferreira Carrasco éliminait Dennis Appiah d'un dribble que n'aurait pas renié Cristiano Ronaldo, et centrait à ras de terre et en retrait pour la reprise du plat du pied d'Anthony Martial, poteau rentrant (1-0, 29e). Un peu après l'heure de jeu, Silva faisait le break sur un corner joué à deux avec Carrasco. Il enchaînait petit pont sur Nicolas Seube, crochet intérieur du pied droit et tir du pied gauche à ras de terre, pour un but de grande classe (2-0, 64e). A dix minutes de la fin, Martial ratait le doublé en tirant au-dessus des six mètres, après s'être ouvert le chemin du but d'un crochet intérieur. Silva ne laissait pas passer l'occasion, lui, d'y aller de son doublé, d'une subtile balle piquée de près, après un service en or de Martial (3-0, 85e). Monaco a vaincu le signe indien contre une équipe qu'elle n'avait plus battu depuis dix ans et dix matches (6 nuls, 4 défaites). Trop imprécis dans les 30 derniers mètres, Caen n'a jamais baissé les bras, à l'image de Sala qui s'est jeté en vain sur un centre fuyant d'Appiah (78e), mais son attaque, en si grande forme depuis le début de la phase retour, est cette fois resté muette. Résultats de la 22e journée du Championnat de France Top 14 de rugby: vendredi La Rochelle - Stade Français 19 - 19

