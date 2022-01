Versailles (AFP). Une nourrice condamnée à 10 ans de prison pour avoir gravement maltraité un bébé

Une nourrice de 45 ans a été condamnée à dix ans d'emprisonnement vendredi par les assises des Yvelines qui l'ont reconnue coupable d'avoir maltraité et secoué un bébé, lui occasionnant un handicap irréversible, alors qu'elle était ivre. La peine, conforme aux réquisitions de l'avocate générale, est assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans et d'une obligation de soins. La cour a également prononcé contre Géraldine Le Gusquet l'interdiction définitive d'exercer le métier de garde d'enfants ainsi que toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Elle devra également s'abstenir d'entrer en contact avec l'enfant, ses parents et sa soeur ainée. Le 3 mars 2010, alertés par un appel de la nounou, les parents s'étaient précipités à son domicile et avaient découvert leur nourrisson de 5 mois et demi blessé au visage et au bras, inconscient. Evacué à l'hôpital dans le coma, le bébé présentait de multiples lésions: fractures du crâne, hémorragies intracrâniennes, hématomes au visage et sur le cuir chevelu, fracture au coude, traces de morsures récentes. Victime du syndrome du bébé secoué, l'enfant, aujourd'hui âgé de 5 ans, est handicapé à plus de 50% et son état n'est pas encore consolidé. Des expertises avaient démontré que Mme Le Gusquet était ivre (1,35g d'alcool par litre de sang). A l'audience, elle a maintenu avoir secoué le bébé pour le "réveiller", après qu'il fut tombé de la table à langer sur laquelle elle l'avait jeté.

