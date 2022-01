La gendarmerie empêche un suicide près de Pavilly

Ce jeudi à 19h20, un homme se présente à la gendarmerie de Pavilly et signale la disparition inquiétante de sa fille âgée de 35 ans et domiciliée dans cette ville. Une disparition d'autant plus inquiétante que cet homme a reçu un SMS de sa fille lui indiquant sa volonté de se suicider.

Les gendarmes se mettent aussitôt à la recherche de la jeune femme et, grâce à son téléphone portable, parviennent à la localiser. Au téléphone, la victime assure toujours aux forces de l'ordre être prête à se suicider. Elle leur indique où elle se trouve : sur le viaduc de Villers-Ecalles.

Arrivés sur place, les gendarmes doivent longuement parlé avec la jeune femme qui finalement se ravise. Elle a été transportée au centre hospitalier de Rouen par les sapeurs-pompiers.