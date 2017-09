Attention, en tête de la Tendance List pour la 3ème semaine consécutive

Découvrez le top 5 de la Tendance List, le classement hedomadaire des hits préférés des auditeurs de Tendance Ouest à écouter le dimanche entre 10h et 12h. Votez dès à présent pour le prochain classement!

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12hh sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

Le podium cette semaine reste identique à celui de la semaine dernière. A noter néanmoins la meilleure nouveauté de la semaine pour le groupe Texas et son "Let's work it out" qui est directement 30ème. La meilleure progression est pour Diva Faune et "Shine on my way" qui gagne 16 places d'un coup et devient 28ème. En revanche, c'est la catastrophe pour "Symphony" de Clean Bandit qui devient 50ème car c'est carrément 21 places qu'ils ont perdues dans ce classement! Ouch!

5) LOUANE On était beau (+1)

4) ED SHEERAN Galway Girl (+1)

3) THE CHAINSMOKERS ft. COLDPLAY Something just like this (=)

2) IMAGINE DRAGONS Believer (=)

1) CHARLIE PUTH Attention (=)