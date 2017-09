Violent orage sur le secteur de Honfleur : des chambres d'hôtes évacuées

Un orage a entraîné des complications samedi 9 septembre 2017, sur le secteur de Honfleur (Calvados). Un immeuble de cinq appartements a dû être évacué dans la soirée.

Un violent orage s'est abattu sur la côte Fleurie, dans la soirée du samedi 9 septembre 2017. Conséquence : certains réseaux d'évacuation des eaux ont débordé.

Au total, sept interventions ont été nécessaires sur les communes d'Equemauville, Gonneville-sur-Honfleur et Honfleur (Calvados), entre 21h00 et 22h30. Les sapeurs-pompiers, les équipes techniques des communes et la Saur sont notamment intervenus pour assécher des sous-sols qui avaient été inondés.

À Honfleur, le propriétaire d'un immeuble de cinq appartements, loués en chambre d'hôtes, a dû déplacer douze personnes dans des chambres annexes. Deux autres ont été relogées chez des connaissances.