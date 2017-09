Bonne table à Rouen : Le bar des fleurs, place des Carmes

Pour notre escapade gourmande de la semaine, direction la place des Carmes à Rouen (Seine-Maritime) et Le bar des fleurs qui, malgré son changement de propriétaire, garde tout son charme.

On ne change pas une recette qui gagne. La direction du Bar des fleurs a changé, mais le charme reste le même. Surtout avec sa grande terrasse ombragée qui permet de siroter un verre ou de manger à l'extérieur dès que le temps le permet. C'est ici que je m'installe pour une pause déjeuner rapide entre deux rayons de soleil.

La carte propose des classiques du bistrot comme des burgers, des bruschettas ou des croque-monsieur. Mais je m'oriente vers le menu du jour, à l'ardoise, pour faire confiance aux inspirations du jour du chef. En entrée, c'est donc une belle part de rillettes de canard qui se présente à moi. Elles sont bien assaisonnées et, avec un peu de salade, elles lancent parfaitement le repas.

Simple et efficace

C'est ensuite une bavette d'aloyau qui arrive à ma table. La viande est tendre et cuite à ma convenance et les frites maison sont bien croustillantes. Ne manque peut-être qu'une petite sauce pour égayer le tout.

Pour le dessert, je me retrouve en face-à-face avec un tiramisu à la mirabelle. Un délice ! La crème est légère, les biscuits goûteux et les fruits bien présents : il n'y a rien à redire ! Pour 15,50€ avec un café, cette formule entrée, plat et dessert vaut bien le détour !

Pratique. Le bar des fleurs, 36 place des Carmes à Rouen.