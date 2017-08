Tourisme. "La tendance est bonne pour août" selon Manche Tourisme

Invité de la matinale de Tendance Ouest, lundi 28 août 2017, Benjamin Tétart, directeur de Manche tourisme, a dressé un premier bilan de la saison estivale, avec un bon rebond en août.

Le mois d'août 2017 touche à sa fin et les professionnels du tourisme vont dresser dans les jours qui viennent les premiers bilans de la saison. Lundi 28 août 2017, Benjamin Tétart, directeur de Manche Tourisme, est venu dessiner les contours des tendances qui se dégagent.

Les étrangers au rendez-vous

Après des mois d'avril, mai et juin plutôt favorables, juillet a été plus difficile, notamment à partir du 15 et l'arrivé du mauvais temps. 62% des professionnels du tourisme ont jugé le mois de juillet moyen dans le Calvados, ils étaient 53% dans la Manche. "La tendance est bonne pour août, avec 56% des professionnels qui se disent pour l'instant satisfaits de cette fréquentation dans les hôtels et les campings notamment", indique Benjamin Tétart.

Cette satisfaction affichée semble, entre autres, la conséquence d'une fréquentation étrangère à la hausse. "La clientèle qui progresse le plus, c'est elle, et on pense effectivement qu'il y a eu un effet Tour de France."

